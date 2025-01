Manchester City veut encore boucler un gros transfert cet hiver !

Manchester City frappe fort cet hiver. Volonté de renforcer l’équipe et/ou anticipation d’une possible interdiction de recrutement dans le cadre du fameux procès du siècle ; les Cityzens ont déjà posé 120 millions d’euros sur la table pour enrôler l’attaquant Omar Marmoush (Eintracht Francfort) et le défenseur central Abdukodir Khusanov (RC Lens). L’officialisation des deux opérations est imminente, alors que des photos des deux joueurs avec le maillot de leur nouvelle écurie circulent déjà sur les réseaux sociaux.

Vitor Reis, le défenseur central de Palmeiras, pourrait suivre et débarquer du côté de l’Etihad Stadium dans les prochains jours. Un mercato XXL alors que les Cityzens veulent continuer leur remontée au classement de Premier League, eux qui ont grimpé à la sixième place du tableau suite à leur victoire 6-0 à Ipswich ce week-end. Ils défieront le PSG en Ligue des Champions cette semaine, et même si ces renforts ne pourront pas jouer contre Paris, ils seront logiquement très utiles pour les prochains tours de la compétition en cas de qualification.

Un départ après 6 mois seulement ?

Et les emplettes hivernales des Skyblues ne sont pas terminées. Comme l’indiquait ce week-end, Manchester City souhaite recruter un milieu de terrain d’ici la fin du mois. Il y a toujours cette volonté de remplacer Rodri, blessé, et un candidat fait figure de favori : Douglas Luiz. Arrivé à Turin en provenance d’Aston Villa l’été dernier, le milieu brésilien de 26 ans peine à trouver ses marques en Italie, et City envisage déjà un prêt avec option d’achat. Pour l’instant, la direction du club du Piémont souhaite une vente définitive ou un prêt avec option d’achat obligatoire en cas de départ. Il n’a d’ailleurs été titulaire qu’à 3 reprises en Serie A, pour 12 apparitions au total en championnat.

Peu, pour un joueur qui était une référence en Angleterre, et pour qui la Vieille Dame a déboursé un montant environnant les 50 millions d’euros. Par le passé, il avait déjà été convoité par Pep Guardiola, qui pourrait donc enfin l’avoir sous ses ordres d’ici quelques jours… Une chose est sûre, et même si ce n’est pas Douglas Luiz, City veut enrôler un milieu cet hiver. C’est ce qu’indique le Manchester Evening News, qui rajoute que l’option Andrea Cambiaso (Juventus) est toujours une piste pour la défense.