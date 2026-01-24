Menu Rechercher
Ligue 2

L2 : Troyes chute à Guingamp, le Red Star n’en profite pas

Par Maxime Barbaud
1 min.
Guingamp a dominé Troyes @Maxppp
Guingamp 1-0 Troyes

La 20e journée de Ligue 2 se poursuit aujourd’hui avec deux rencontres en ce début d’après-midi. Honneur au leader, Troyes qui se déplaçait du côté de Guingamp fort de sa série de 5 victoires de suite. Après une première période équilibrée où l’ESTAC a semblé prendre le dessus, Ripart trouvant même le poteau sur une aile de pigeon (28e), c’est finalement l’EAG a qui a su faire la différence en seconde période. Samoura concrétisait le temps fort breton après une superbe inspiration de Demoncy (68e). Troyes a eu une petite situation pour revenir mais ce sont bien les Costarmoricains qui finissaient mieux cette rencontre remportée 1-0, malgré le rouge de Mbemba (90e+7). Toujours 6es, ils en profitent pour revenir à deux points du podium, et trois du Red Star, toujours dauphin de l’ESTAC à six longueurs de retard.

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 41 20 +15 12 5 3 33 18
2 Logo Red Star Red Star 36 20 +11 10 6 4 29 18
3 Logo ASSE ASSE 34 19 +11 10 4 5 36 25
4 Logo Dunkerque Dunkerque 33 19 +14 9 6 4 35 21
5 Logo Reims Reims 32 19 +12 9 5 5 35 23
6 Logo Le Mans Le Mans 32 19 +5 8 8 3 23 18
7 Logo Guingamp Guingamp 32 20 +2 9 5 6 32 30
Les Audoniens n’ont pas réussi à profiter du faux pas troyen, alors qu’ils accueillaient Boulogne-sur-Mer, 16e au coup d’envoi. Durand a pourtant mis les siens sur de bons rails en ouvrant le score sur penalty (32e) mais l’expulsion Cabral pour un second avertissement juste avant la pause (45e) a changé la physionomie de ce match. Le promu a alors pris l’ascendant pour retourner la situation avec deux buts signés Boyer et Burlet en 4 minutes (69e et 73e). Même réduit à dix, le Red Star est parvenu à égaliser en fin de rencontre grâce à Ba (83e) et prend un point. Un moindre mal même si ce n’était sûrement le résultat souhaité.

Les résultats des matchs de 14h :

Guingamp 1 - 0 Troyes : Samoura (68e)

Red Star 2 - 2 Boulogne-sur-Mer : Durand (sp 32e), Ba (83e) ; Boyer (69e), Burlet (73e)

Pub. le - MAJ le
