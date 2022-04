Declan Rice souhaite quitter West Ham cet été

Selon The Sun, le milieu de terrain de West Ham, Declan Rice, aurait rejeté une nouvelle offre de prolongation de son club et souhaiterait quitter les Hammers cet été. C’est la troisième offre du club londonien refusée par le milieu anglais, qui est notamment pisté par Chelsea et Manchester United. Le milieu défensif de 23 ans est engagé avec West Ham jusqu’en juin 2024, avec une année en option.

La suite après cette publicité

Pour le coach des Hammers David Moyes, l’international anglais, qui réalise une belle saison, est intransférable et vaudrait environ 180 millions d’euros. « 120 millions, c’étaient le prix l'été dernier. 180 millions seraient un minimum à l'heure actuelle, mais il n'est pas à vendre » a expliqué le technicien écossais. Cette année, Rice a disputé 43 matchs avec West Ham, inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives.