Mercato : Manchester United a déjà 5 recrues à proposer à Erik ten Hag

Mauricio Pochettino aurait perdu le banc de touche qu’il convoitait tant. Ces derniers jours, les médias britanniques sont unanimes : c’est Erik ten Hag qui va succéder à Ralf Rangnick à la tête de Manchester United. À l’issue des entretiens individuels, le technicien de l’Ajax Amsterdam aurait convaincu son auditoire, même si certains journaux affirment que ce choix ne ferait pas l’unanimité au sein du vestiaire mancunien.

Qu’importe, Ten Hag est annoncé en approche et apparemment, ça s’active sévère en coulisses. Comme à chaque fois qu’un nouveau coach débarque dans le nord-ouest de l’Angleterre, ses désirs concernant le mercato sont très attendus. À Manchester, le Telegraph affirme que même en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions (MU est septième du classement, ndlr), des efforts seront consentis pour satisfaire le nouvel entraîneur.

MU a des idées en tête

Le journal anglais précise que les dirigeants mancuniens sont déjà prêts à proposer pas moins de cinq noms à leur futur homme fort. Le défenseur de West Ham Declan Rice (23 ans), les milieux de terrain Kalvin Phillips (26 ans, Leeds), John McGinn (27 ans, Aston Villa) et Ruben Neves (25 ans, Wolverhampton). Ainsi que le buteur star de Tottenham, Harry Kane (28 ans). Cinq pistes dont le coût global est estimé à plus de 300 M€ quand même.

« Nous sommes assez clairs sur qui nous voulons et pourquoi et nous avons eu des conversations avec eux (les prétendants au poste de coach). Lorsque le nouvel homme fort sera nommé, nous aurons cette conversation avec lui : « voici nos options et nos recommandations, et voici les raisons de nos choix », a indiqué une source du club au média. Nous avons fait le travail. » Ten Hag sera-t-il convaincu par toutes ces pistes ?