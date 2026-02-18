Affaire Vinicius-Prestianni : un ex-international français propose une mesure radicale

Depuis hier soir, Gianluca Prestianni est au coeur de la polémique. L’ailier argentin de 20 ans est accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Vinicius Junior, ce qu’il dément formellement. Pour le moment, seuls les témoignages de joueurs du Real Madrid (Vinicius, Mbappé…) font office de preuve, puisque le joueur de Benfica avait masqué sa bouche au moment de son échange avec le Brésilien. C’est justement ce que souhaite combattre Mikaël Silvestre, interrogé par Sky Sports. Aujourd’hui membre d’une commission de la FIFA contre le racisme, l’ex-international tricolore (40 sélections, 2 buts) a appelé à sanctionner les joueurs qui se couvraient la bouche au moment de parler sur un terrain de foot.

« Notre groupe WhatsApp était en feu hier soir, et même ce matin, a-t-il déclaré à propos de la commission dont sont également membres George Weah, Didier Drogba ou encore Blaise Matuidi. Nous essayons de trouver un moyen de sanctionner les joueurs qui parlent en se couvrant la bouche. C’est une chose de discuter de tactique avec ses coéquipiers ou d’avoir une discussion informelle, mais il y avait clairement de la haine entre les joueurs, surtout de la part d’un d’entre eux. Il faut sanctionner ce type de comportement. Cela prend du temps, car nous devons discuter avec les arbitres de ce qu’ils peuvent faire et ne pas faire. C’est donc un travail en cours, mais tout le monde est conscient du problème.»