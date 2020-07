Arsenal - Manchester City : les compos probables

La suite après cette publicité

Pour la première demi-finale de la FA Cup, c'est un choc qui va opposer Arsenal à Manchester City, ce samedi à 20h45 (à suivre en direct sur notre site). Et pour cette rencontre, ce sont deux équipes au parcours totalement opposé en championnat qui vont s'affronter. Mais ce sont les retrouvailles entre Pep Guardiola et Mikel Arteta, deux coachs qui se sont côtoyés ces dernières saisons à City qui sont attendues.

Pour ce match couperet, l'entraîneur des Gunners devrait miser sur un 4-3-3 avec Martinez dans les buts. De gauche à droite, la défense sera composée de Tierney, Mustafi, Luiz et Bellerin. Au milieu, Ceballos, Xhaka, Saka seront en charge de l'animation. Enfin, c'est le trio Pepe, Lacazette, Aubameyang qui devra faire la différence en attaque. De son côté, Manchester City s'appuiera aussi sur un 4-3-3 avec le Brésilien Ederson dans les buts. En défense, Pep Guardiola devrait miser sur l’expérience avec la charnière Laporte, Fernandinho. Mendy animera le couloir gauche et Walker le droit. Rodri, Gundogan, De Bruyne devraient être alignés au milieu de terrain et enfin Sterling, Jesus et Bernardo Silva seront en charge du secteur offensif.