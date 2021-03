FA Cup : Manchester City se défait d'Everton et file vers les demi-finales

Après la victoire de Southampton face à Bournemouth (3-0) un peu plus tôt dans la journée, Everton recevait Manchester City à Goodison Park à l’occasion des quarts de finale de la FA Cup. En championnat, les Sky Blues écrasent la concurrence et filent vers le titre avec 14 points d’avance sur Manchester United, second. Les Toffees réalisent eux aussi une bonne correcte avec cette actuelle 7ème place à égalité de points avec Liverpool.

Malgré la belle opposition, aucune des deux équipes ne parvenait à trouver la faille. 0-0 à la pause. Rencontre indécise jusqu’à la 84e minute de jeu, moment où le score finissait enfin par se débloquer avec ce but de l’inévitable Gündogan, avant que Kevin De Bruyne ne vienne ajouter un second pion à la 90e. 2-0 score final. Qualification sur le fil pour les Citizens de Pep Guardiola qui filent vers les demi-finales avec ce succès en fin de match.

