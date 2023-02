Chelsea et Benfica trouvent enfin un accord pour Enzo Fernandez

C’est une nouvelle que tous les supporters de Chelsea attendaient. Après des semaines de négociations devenues même très intenses ces dernières heures, surtout suite au départ de Jorginho vers Arsenal un peu plus tôt dans la soirée, Chelsea et Benfica sont enfin parvenus à conclure un accord pour le transfert d’Enzo Fernandez. Si tout se passe bien d’ici minuit d’un point de vue administratif, le milieu de terrain va rejoindre le club anglais.

C’est Sky Sports et certains médias portugais qui l’affirment ce soir, à une heure de la fermeture du marché des transferts. Le champion du monde a d’ailleurs déjà passé sa visite médicale, mais à Lisbonne, et non pas à Londres, dans un souci de délai. Un contrat de 8 saisons et demie l’attend. Les Blues ont donc accepté de payer un peu plus que la fameuse clause libératoire de 120 M€. Ils devraient débourser 125 M€ pour mieux étaler le paiement.

Les deux clubs n’étaient pas d’accord sur les termes. Les Blues préféraient effectuer six versements étalés sur cinq ans, là où les Portugais exigeaient trois versements en deux ans. La finalité reste plus ou moins la même et, à condition que cette opération soit officialisée, le joueur de 22 ans va devenir la recrue la plus onéreuse de ce marché hivernal des transferts 2023. Il était arrivé à Benfica il y a seulement six mois pour environ 14 M€, plus des bonus.

Après une très bonne première partie de saison, et surtout une Coupe du Monde durant laquelle il a explosé, l’ancien de River Plate s’apprête à changer de dimension. Il va rejoindre une équipe en mal de résultats, qui a complètement bouleversé son effectif cet hiver en recrutant pas moins de 7 éléments. Il faudra donc se faire une place au sein d’un effectif déjà pléthorique, en plus de devoir s’adapter à un nouvel environnement.