DAZN dévoile son nombre d’abonnés

C’est ce vendredi matin que se joue une première manche entre la LFP et DAZN. La première a assigné le second en référé auprès du tribunal de commerce de Paris afin que le diffuseur règle la totalité de son échéance de février (35 M€ ont déjà été réglés, et 35 M€ sont toujours sous séquestre).

L’audience a lieu en ce moment même en présence de Ben Morel (le directeur général de LFP Media), Arnaud Rouger (le directeur général de la Ligue de football professionnel) et de Brice Daumin (PDG de la branche française de DAZN). Comme le veut la procédure, le président du tribunal commence par la lecture de l’affaire. Après cela, l’avocat de DAZN a pris la parole et révélé pour la première fois le nombre d’abonnés à la chaîne : 500 000. Le chiffre avait déjà filtré dans les médias.