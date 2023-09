Ligue 1 : Lille dompte Montpellier, Le Havre s’offre un premier succès, Reims accroché !

Après le nul concédé sur le fil par Toulouse face à Clermont (2-2) et en attendant le choc opposant l’OL au PSG, la 4e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec trois rencontres programmées à 15 heures. Au Stade Pierre Mauroy, le LOSC, dixième au coup d’envoi, voulait se relancer après la lourde défaite (1-4) concédée sur la pelouse du FC Lorient le week-end dernier. Même son de cloche pour Montpellier, défait par le Stade de Reims lors de la précédente journée (1-3). Une rencontre qui débutait idéalement pour les Dogues, rapidement devant grâce à Yusuf Yazici (1-0, 2e). Dominateurs, les Lillois multipliaient les occasions mais manquaient de réalisme offensif.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Chevalier sauvait même les siens en repoussant le coup franc de Savanier (46e). Malgré cette légère frayeur, le LOSC reprenait le contrôle des opérations. Dangereux sur le but de Lecomte (54e, 55e, 57e), les Dogues ne parvenaient cependant pas à faire le break. Sans conséquence, et ce même après le but refusé à Nordin dans les derniers instants pour une position de hors jeu (88e). Avec ce succès (1-0), les Lillois retrouvent le sourire et grimpent à la 5e place. Montpellier chute à la 13e place. Dans les autres rencontres de l’après-midi, le promu havrais accueillait le FC Lorient, huitième. En quête de sa première victoire de la saison, le HAC, emmené par Mohamed Bayo en attaque, avait cependant fort à faire face à des Merlus invaincus (2 nuls, 1 victoire).

À lire

Reims : Arbër Zeneli s’engage à l’Adana Demirspor

Le HAC gifle les Merlus, Metz ne lâche rien !

La suite après cette publicité

Après un premier acte très encourageant, les Normands prenaient l’avantage au retour des vestiaires grâce à son maître à jouer, Daler Kuzyaev, parfaitement servi par Nego (1-0, 53e). Solide défensivement, le HAC manquait même le break quelques instants plus tard mais ni Nego (56e) ni Alioui (68e) ne trouvaient la faille. De plus en plus menaçant sur le but lorientais, le promu était finalement logiquement récompensé à l’entrée du dernier quart d’heure. Profitant d’un superbe travail de Joujou, Aliou trompait Mvogo (2-0, 70e) et permettait au HAC de sécuriser une première victoire cette saison. En fin de match, Mbemba parachevait même la victoire normande (3-0, 90+6e). Au classement, Le Havre remonte à la 8e place, juste devant le PSG et son adversaire du jour.

Enfin, le Stade de Reims, cinquième et restant sur deux victoires de rang, se déplaçait sur la pelouse du FC Metz. Après une cinglante défaite contre Rennes (1-5), les Grenats espéraient confirmer leur belle dynamique (match nul contre l’OM et victoire à Clermont). Rapidement en tête suite à une réalisation sublime de Cheikh Tidiane Sabaly (1-0, 7e), la formation coachée par Laszlo Bölöni se faisait rejoindre dans la foulée sur une belle frappe du jeune Oumar Diakité (1-1, 17e). Une rencontre équilibrée qui tournait finalement à l’avantage des visiteurs après la pause. Après un échange entre Daramy et Diakité, Teuma trompait Oukidja d’une frappe en première intention (1-2, 52e). Loin d’être résigné, Metz repartait à l’attaque et égalisait par l’intermédiaire de Jallow (2-2, 62e). Malgré une nouvelle occasion de Jallow, tout proche du doublé, le FC Metz ne parvenait pas à reprendre l’avantage et les deux formations se quittaient dos à dos (2-2). Metz reste 12e. Reims grimpe provisoirement sur le podium.

La suite après cette publicité

Tous les résultats de 15 heures

Lille 1-0 Montpellier : Yazici (2e)

Le Havre 3-0 Lorient : Kuzyaev (53e), Alioui (70e) et Mbemba (90+6e)

Metz 2-2 Reims : Sabaly (7e) et Jallow (62e) / Diakité (17e) et Teuma (52e)