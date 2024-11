Le PSG utilise l’IA pour son mercato

Après la data, phénomène relativement récent qui permet aujourd’hui aux clubs de détecter des profils sous les radars, l’intelligence artificielle, elle aussi, prend de plus en plus de place dans le football. Comme l’a expliqué Luis Enrique ce vendredi en conférence de presse, le PSG l’utilise notamment dans son processus de scouting, ce qui offre aujourd’hui une dimension analytique plus profonde aux recruteurs.

La suite après cette publicité

« Le PSG a déjà un truc comme ça, c’est la différence. Est-ce qu’on le rend public ? On a le contrôle sur beaucoup de choses. Quelle partie de cette IA est réellement utile ? On est en train de le découvrir. Pour mon staff et la direction, on aime beaucoup les données. On utilise l’IA pour les signatures des joueurs, pour leur rôle, savoir comment ils se comportent. »

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire 2-0 du PSG face à Nantes vous rapporte jusqu’à 540€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Nantes sur DAZN. Profitez de l’offre Black Friday valable seulement ce weekend : 14,99€ / mois au lieu de 39,99€. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.