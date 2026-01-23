Aston Villa : la réponse étonnante d’Unai Emery sur son coup de sang contre Tielemans

Hier soir, Aston Villa est allé s’imposer sur le terrain de Fenerbahçe (1-0). Mais alors que l’équipe anglaise validait son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, une scène a surpris tous les observateurs. Au moment d’être remplacé, Youri Tielemans a été pris à partie par son coach, Unai Emery. Un moment peu commun un jour de match entre un joueur et son entraîneur.

Depuis, l’Espagnol s’est expliqué. « C’est mon fils. C’est mon fils. Le plus important aujourd’hui (hier) était de jouer comme nous l’avons fait, de nous sentir bien en pratiquant notre style de jeu. (…) Nous devons maintenant nous remettre de cette victoire et nous concentrer sur le prochain match contre Newcastle dimanche », a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.