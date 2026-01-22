Aston Villa : ça a chauffé entre Tielemans et Unai Emery

Aston Villa s’en est sorti durant cette 7e journée de Ligue Europa en allant gagner sur la pelouse de Fenerbahçe 1-0. Le club anglais occupe la 2e place du classement et s’est officiellement qualifié pour les 8es de finale. Tout ne s’est pas bien passé non plus. Une scène a retenu l’attention. Il s’agit du remplacement de Youri Tielemans dans les arrêts de jeu de ce match.

Quelques instants après avoir reçu un avertissement et tapé dans la main du jeune George Hemmings, son successeur sur le terrain, le Belge a été pris à partie par Unai Emery. Le Basque n’a pas répondu à la poignée de main tendue par son milieu de terrain et l’a même bousculé en vociférant. La scène fait évidemment le tour des réseaux sociaux.