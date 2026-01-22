Menu Rechercher
UEFA Europa League

Aston Villa : ça a chauffé entre Tielemans et Unai Emery

Par Maxime Barbaud
1 min.
Youri Tielemans avec Aston Villa @Maxppp
Fenerbahce 0-1 Aston Villa

Aston Villa s’en est sorti durant cette 7e journée de Ligue Europa en allant gagner sur la pelouse de Fenerbahçe 1-0. Le club anglais occupe la 2e place du classement et s’est officiellement qualifié pour les 8es de finale. Tout ne s’est pas bien passé non plus. Une scène a retenu l’attention. Il s’agit du remplacement de Youri Tielemans dans les arrêts de jeu de ce match.

CANAL+ Foot
Unai Emery a vivement bousculé Youri Tielemans à sa sortie 😳

Le tacticien espagnol avait l'air très remonté contre son milieu de terrain 😬

#UEL
Quelques instants après avoir reçu un avertissement et tapé dans la main du jeune George Hemmings, son successeur sur le terrain, le Belge a été pris à partie par Unai Emery. Le Basque n’a pas répondu à la poignée de main tendue par son milieu de terrain et l’a même bousculé en vociférant. La scène fait évidemment le tour des réseaux sociaux.

