JT Foot Mercato : ça s’agite dans tous les sens au Bayern Munich

Le Bayern Munich va affoler le mercato

Et les Bavarois n’ont pas perdu de temps puisque leur premier transfert semble d’ores et déjà acté alors que le mercato n’a pas encore ouvert officiellement ses portes. Les Munichois étaient en quête d’un renfort au poste d’ailier et ils ont visiblement trouvé leur bonheur. Pour apporter de la concurrence à ce poste, le Rekordmeister a décidé de bouger dès cet hiver pour Bryan Zaragoza qui arrive en provenance de Grenade. L’ailier gauche a paraphé un contrat de 4 ans. Mais avant de rejoindre les Bavarois, il est envoyé en prêt pendant six mois à Grenade. Le joueur de 22 ans, qui compte 1 cape avec l’Espagne, était courtisé par l’Atlético de Madrid et le RB Leipzig. Le transfert est estimé à 15 M€ pour le joueur qui débarquera donc cet été au Bayern Munich. Les Allemands cherchent aussi à se renforcer en défense et ils auraient ciblé une autre piste en Liga. Malgré la forte concurrence entre Dayot Upamecano, Kim Min-Jae ou encore Matthijs de Ligt, le Bayern Munich avait déjà montré un intérêt pour Takehiro Tomiyasu, d’Arsenal et plus récemment, pour Raphaël Varane, en difficulté du côté de Manchester United. Mais selon les informations de Sky Sports Allemagne, le Bayern aimerait frapper un gros coup en s’offrant un défenseur-cadre du FC Barcelone : Ronald Araujo. Le défenseur prometteur et international uruguayen serait une priorité pour Thomas Tuchel et les dirigeants bavarois, qui aimeraient l’enrôler pour deux ans. Un sacré coup sur le marché des transferts si cela venait à se confirmer, mais l’affaire sera compliquée à boucler puisque le Barça est actuellement en négociations pour prolonger son contrat, lui qui avait déjà renouvelé l’été 2022 avec le club catalan. Le défenseur uruguayen est d’ailleurs lié avec le Barça jusqu’au 30 juin 2026 et sa clause libératoire s’élève à 1 milliard d’euros. Un intérêt qui pourrait rapidement se transformer en feuilleton, si le défenseur central fait part de ses envies de rejoindre la Bavière. Mais les Barcelonais eux seraient intéressés par Joshua Kimmich, un intérêt qui semble être mutuel. En quête d’une solution à long terme pour le rôle de pivot, le champion d’Espagne a fait de Kimmich l’une de ses priorités à ce poste. Après avoir déjà été approché l’été dernier, l’Allemand ne serait pas insensible à l’appel du pied du club catalan. À en croire les informations de Mundo Deportivo, le Munichois serait tenté de franchir le pas à l’avenir. Mais pour l’heure, le média espagnol informe que le principal intéressé demeure concentré sur la fin de saison avec le Rekordmeister. De son côté, la direction du Barça, consciente de la difficulté d’attirer un tel joueur compte tenu de ses finances délicates, n’envisage pas de pousser pour l’attirer dès cet hiver. Autre Bavarois sur le départ, c’est Eric Maxim Choupo-Moting. Dans l’ombre d’Harry Kane, "Choupo" doit se contenter des miettes laissées par l’attaquant anglais. L’aventure du Camerounais au Bayern Munich devrait se terminer à l’issue de la saison, soit à la fin de son contrat, en juin 2024. Si Sky Sport assure qu’un départ cet hiver n’est pas prévu, un départ l’été prochain l’est. Et le contrat XXL de Choupo-Moting devrait limiter les offres. Alors, l’Arabie saoudite pourrait en profiter pour enrôler le buteur de 34 ans, qui toujours selon Sky Sport serait tenté à l’idée de rejoindre le Golfe. Passé par l’Angleterre, la France et l’Allemagne, le natif d’Hambourg devrait donc s’exiler loin de l’Europe d’ici quelques mois.

La suite après cette publicité

Luis Suarez bientôt en MLS ?

Luis Suarez devrait rejoindre ses amis et anciens coéquipiers Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets. Un quatuor qui a régalé du côté du FC Barcelone et qui devrait poursuivre le plaisir en Major League Soccer. Arrivant à la fin de son aventure avec Grêmio, l’Uruguayen se dirige vers l’Inter Miami, d’après The Athletic, le dossier en serait à sa phase de finalisation. Selon le média britannique, un contrat d’un an va être signé par l’Uruguayen en faveur de la franchise américaine. Le départ de Josef Martinez laisse à l’Inter Miami le seul Leonardo Campana comme option offensive et Luis Suarez sera amené à jouer la concurrence avec ce dernier. Âgé de 36 ans, l’attaquant entend en tout cas s’offrir une dernière pige aux Etats-Unis.

À lire

EdF : les mots forts de Kingsley Coman sur Karim Benzema

Les officiels du jour

Et c’est officiel, Laurent Batlles n’est plus l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Hier soir, l’ASSE a affronté Guingamp pour le compte de la 17ème journée de Ligue 2. Mais les Verts se sont inclinés 3 à 1 à Geoffroy-Guichard. Une défaite qui a visiblement été celle de trop pour les dirigeants stéphanois, puisque c’est la cinquième d’affilée. Le club de la Loire a donc décidé de se séparer de son entraîneur, en poste depuis l’été 2022. C’est Laurent Huard, le directeur du centre de formation qui assurera l’intérim, l’ASSE est déjà en quête d’un coach. Thierry Laurey est en avance sur la concurrence. Olivier Dall’Oglio est notamment en lice. En revanche, Philippe Montanier aurait déjà refusé le poste. De son côté, l’ancien coach de Reims et de Bordeaux David Guion a été nommé entraîneur de l’Estac jusqu’à la fin de saison. Après le limogeage de Patrick Kisnorbo et un intérim satisfaisant d’Alou Diarra, l’ES Troyes AC a décidé de miser sur un nouvel entraîneur pour la fin de la saison. Vainqueur 2-0 d’Amiens hier, le club de l’Aube est sorti de la zone rouge et pointe à la 14e place du championnat. Libéré le 7 octobre dernier par les Girondins de Bordeaux, David Guion va connaître son troisième club au niveau professionnel. «L’ESTAC est fière d’annoncer la nomination de David Guion en tant que nouvel entraîneur de l’équipe première. Le technicien arrive avec une grande expérience du football français, avec plus de 200 matchs dirigés en Ligue 2 et Ligue 1», a ainsi expliqué l’ESTAC dans un communiqué. Arrivé à Tottenham à l’été 2022 après la fin de son contrat à Southampton, Fraser Forster signe pour une saison de plus à Tottenham, soit jusqu’en 2025. S’il a disputé 20 rencontres en qualité de remplaçant de Hugo Lloris, écarté du groupe professionnel cette saison, il a gardé son statut de deuxième gardien derrière l’Italien Guglielmo Vicario. Gros coup dur pour le FC Barcelone. Absent depuis la mi-novembre, Marc-André ter Stegen va subir une opération au dos cette semaine afin de mettre fin à ses douleurs récurrentes. Il va devoir observer plusieurs semaines de repos et espère revenir pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en février prochain. C’est Iñaki Peña, excellent contre l’Atlético ce week-end, qui assurera l’intérim.