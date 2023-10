Tottenham officialise l’arrivée d’un nouveau directeur technique

Tottenham a officialisé ce lundi l’arrivée d’un nouveau visage au sein de la direction technique du club anglais en la personne de Johan Lange même si cette annonce prendra effet seulement le 1er novembre prochain. Le dirigeant danois occupait auparavant le poste de directeur général du développement du football et des académies internationales depuis le début du mois de juillet dernier à Aston Villa après avoir déjà été le directeur sportif des Villans à partir de 2020.

La suite après cette publicité

Du côté de Tottenham, l’arrivée de Johan Lange a été officialisé via un communiqué officiel publié sur le site des Spurs. Le dirigeant danois sera d’ailleurs le nouveau «responsable du recrutement, de l’analyse et de l’identification des talents au sein de l’équipe première mais aussi avec les catégories de jeune du club anglais», comme on peut en effet le lire dans ce dernier. Pour rappel, les joueurs d’Ange Postcoglou occupent pour l’instant la première place de Premier League.