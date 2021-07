Real Madrid : quel poste pour David Alaba ?

La suite après cette publicité

En fin de contrat au Bayern Munich, David Alaba (29 ans) s’est engagé avec le Real Madrid jusqu'en 2026. Après avoir été testé positif au Covid-19, l’international autrichien a pu participer à sa première séance d’entraînement ce mercredi. Chez les Merengues, il retrouve un entraîneur qu’il a connu en Bavière : Carlo Ancelotti. Le technicien italien est resté un an sur le banc munichois, entre juillet 2016 et septembre 2017. Au Bayern, Ancelotti l’a utilisé 40 fois en tant que latéral, et 11 fois en défense centrale, mais les choses devraient être différentes en Espagne.

Avec Mendy, Marcelo et Gutiérrez, la Maison Blanche a ce qu’il faut pour le côté gauche de sa défense. En revanche, l’axe semble un peu délaissé à la suite des départs de Ramos et Varane. Alaba devrait donc plutôt évoluer à ce poste, même s’il peut également dépanner au milieu de terrain : « c'est un joueur complet, qui a beaucoup de qualités. Il est également très intelligent dans les tactiques défensives. Il peut jouer dans les deux positions (centrale ou latérale) et a même joué comme milieu de terrain avec l'équipe nationale autrichienne », a déclaré l’entraîneur madrilène, rapporte AS.