Manchester City : énorme rebondissement pour l’avenir de Pep Guardiola !

C’est un secret de polichinelle, mais le contrat de Pep Guardiola avec Manchester City prendra fin le 30 juin 2025. Et depuis qu’il est officiellement entré dans sa dernière année, le tacticien catalan maintient un suspense irrespirable quant à son avenir. «Je dois réfléchir à ce que je vais faire de ma vie, si je veux continuer ici, si je veux faire une pause, si je veux entraîner une équipe nationale ou non. Je suis très excité par la saison, car je vois des choses qui me plaisent. C’est un nouveau défi, voir si nous pouvons battre notre propre record», avait même déclaré Guardiola lors d’un point presse datant du mois d’août. Le départ confirmé de Txiki Begiristain, directeur sportif de Cityzens depuis 2012, avait même augmenté les chances de voir le Catalan quitter ses fonctions en fin de saison, selon plusieurs médias dont The Athletic. D’ailleurs, les rumeurs continuaient d’enfler sur la future destination de Pep Guardiola.

En effet, comme l’a informé le journal catalan Sport, la légende brésilienne Ronaldo, qui aspire désormais à prendre la présidence de la Confédération brésilienne de football (CBF), est en train de structurer une candidature solide avec le soutien de plusieurs dirigeants brésiliens, comme l’ancien président des Corinthians, Andrés Sánchez. Pour renforcer sa candidature, Ronaldo propose une idée de taille : Pep Guardiola comme futur sélectionneur du Brésil, lui qui est en fin de contrat avec Manchester City en 2025. Ronaldo et son entourage ont déjà fait part de cette idée à l’entourage de Pep Guardiola, qui a longtemps affiché son envie d’un jour prendre une sélection. Déjà cité pour prendre la suite de la Seleçao, Pep Guardiola avait été justement évoqué par l’actuel président de la CBF : «je sais que Guardiola est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, mais nous n’avons pas tenté de le signer. L’entraîneur de l’équipe nationale est Dorival Junior», avait souligné Ednaldo Rodrigues. Mais un énième rebondissement pourrait avoir lieu du côté de l’Etihad Stadium.

Les négociations touchent au but

Selon les informations de Matteo Moretto de Relevo, Manchester City se montrerait optimiste quant à la prolongation de Pep Guardiola. La décision finale n’aurait toutefois pas encore été prise, mais les négociations se poursuivent et vont de bon train ces derniers jours. Un détail important pour Hugo Viana qui a besoin de temps pour planifier la prochaine saison, puisque plusieurs dossiers sont étroitement liés à l’avenir de Guardiola. Les cas de Kevin de Bruyne et İlkay Gündoğan, qui terminent leur contrat en 2025. De plus, les expirations de 2026 comme Bernardo Silva, John Stones, Ederson et Kyle Walker. Et le cas de Guardiola est la mère de tous, sachant que c’est l’entraîneur qui fixera le modèle de jeu et le profil des renforts. En début de semaine, Relevo affirmait que la direction mancunienne n’en pouvait plus d’attendre. Pep Guardiola n’a toujours pas donné sa décision concernant son avenir et Hugo Viana, qui sera cet été le nouveau directeur sportif du club, voudrait cependant savoir assez rapidement s’il pourra compter sur l’ancien coach du Barça.

Toujours d’après Relevo, si aucune pression n’est mise sur Guardiola, les délais seraient désormais très courts et le Catalan devrait rendre sa décision aux alentours de la période de Noël, si possible avant le 'boxing day’ en Premier League. Après quelques jours de repos en raison de la trêve internationale, Manchester City affronte une partie du mois très importante et pas seulement pour connaître l’avenir de son entraîneur. En Europe, les Sky Blues affronteront Feyenoord et la Juventus pour tenter de clôturer leur qualification directe aux huitièmes de finale, en terminant parmi les huit meilleurs, et en Premier, ils affronteront des clubs comme Tottenham, Liverpool ou Manchester United. Une section capitale dans tous les sens du terme. Avec quatre défaites consécutives, Manchester City fait face à une situation encore jamais vécue depuis l’arrivée du natif de Santpedor, qui va devoir redresser la barre d’urgence.