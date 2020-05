Premier League : les règles que devront respecter les joueurs à la reprise de la compétition

La Premier League veut reprendre la compétition et cela devrait arriver au mois de juin. En attendant de communiquer une date officielle du retour du football, le championnat anglais prépare le protocole de reprise. En plus de jouer à huis clos, des règles strictes devraient être mises en place pour les joueurs, afin de limiter la propagation du coronavirus. Le Telegraph en dit un peu plus sur ces mesures qui seront appliquées sur la fin de saison, voire même sur les douze prochains mois.

Alors qu'il n'y aura pas de poignée de main avant les matches, il sera interdit de cracher sur le terrain. Les joueurs ne devront également pas se partager les bouteilles d'eau. Interdiction également d'échanger son maillot avec un autre joueur à la fin du match, tout comme les célébrations collectives après un but. Les protagonistes du championnat anglais devront s'y habituer même s'il sera difficile pour Liverpool de fêter le titre tout en respectant les distances de sécurité (à condition que le championnat reprenne).