Les résultats complets des 16es de finale de la Coupe Gambardella

Week-end de Gambardella ! Début janvier, les 32es de finale avaient notamment offert quelques résultats inattendus. Après les éliminations de Guingamp, Le Mans, Orléans, Toulon, Versailles, Vertou ou encore Mérignac, écartés par des adversaires de niveau régional, plusieurs équipes du championnat U19 n'étaient également pas au rendez-vous de ces 16es de finale. Pensionnaire de National, Istres avait, à ce titre, été surpris sur la pelouse de l'Olympique de Valence, équipe de Régional 1. Victorieux de Saint-Etienne, le dernier vainqueur de la compétition, lors du Derby puis du FC Metz au tour précédent, l'Olympique Lyonnais était en revanche encore bien présent.

Tout comme le PSG, tombeur du LOSC en 32es, ou de l'AC Ajaccio qui avait éliminé l'OM aux tirs au but le 9 janvier dernier. Place donc aux 16es de finale, qui avaient lieu ce week-end, avec là aussi des résultats surprenants et plusieurs chocs entre pensionnaires du championnat National U19 tels que Le Havre-Paris SG, Angers SCO-US Avranches, Valenciennes-Stade Rennais, OGC Nice-AC Ajaccio, RC Strasbourg-Montpellier HSC mais aussi AS Monaco-Olympique Lyonnais. Et une énorme surprise est d'ailleurs arrivée.

Le PSG prend déjà la porte, l'OL file en huitièmes !

Le Paris-Saint-Germain, l'un des favoris de la compétition, a en effet chuté face au Havre. Les Hacmen se sont imposés par la plus petite des marges grâce à un festival de Ngoura dans la surface parisienne à la 13ème minute de jeu. Une rencontre au cours de laquelle les joueurs de Zoumana Camara n'auront pas réussi à inverser la tendance et ce malgré quelques grosses occasions, notamment un coup-franc de Gharbi qui frôlait la lucarne havraise.

Dans les autres rencontres, à noter la qualification de l'Olympique Lyonnais qui poursuit son aventure après sa victoire contre l'AS Monaco à l'issue d'une séance de tirs au but décisive. Huitième de finale également assuré pour le Stade Brestois, le FC Nantes, le SM Caen, le Stade Rennais, Amiens, Ajaccio, Troyes, Strasbourg ou encore Lyon La Duchere qui a éliminé Clermont dans une rencontre marquée par une longue interruption pour un jet de projectile. A noter enfin les deux exploits réalisés par Canet-Roussillon, tombeur de Montpellier aux tirs au but, et Bobigny, vainqueur de l'ASPTT Dijon (1-0).

Les résultats des 16es de finale :

Groupe A :

Stade Briochin (2) 1-4 Stade Brestois (1)

AS Vitré (2) 0-3 FC Nantes (1)

RC Argenteuil (2) 0-2 SM Caen (1)

Le Havre AC (1) 1-0 Paris Saint-Germain (1)

Angers SCO (1) 2-2 (TAB 3-4) US Avranches MSM (1)

Valenciennes (1) 1-1 (4 tab à 5) Stade Rennais (1)

US Quevilly Rouen (2) 0-3 Amiens SC (1)

USM Saran (2) 1-1 (4 tab à 3) US Boulogne CO (2)

Groupe B :

Paris 13 Atlético (2) 3–1 ASPTT Marseille (2)

OGC Nice (1) 0-1 AC Ajaccio (1)

Olympique Valence (2) 0-4 ESTAC Troyes (1)

RC Strasbourg Alsace (1) 3-3 (5 tab à 4) Montpellier HSC (1)

Canet-Roussillon (2) 1-1 (5 tab à 4) AJ Auxerre (1)

AS Monaco (1) 1-1 (3 tab à 4) Olympique Lyonnais (1)

Fc Bobigny 93 (2) 2-1 ASPTT Dijon (1)

Lyon La Duchère (2) 1-1 (4 tab à 2) Clermont Foot 63 (1)

(1) - Championnat National U19

(2) - Ligue Régionale