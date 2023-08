L’OL et le Stade Rennais passent à l’attaque pour Clément Lenglet

La fin de mercato est plutôt agitée du côté de l’Olympique Lyonnais. Alors que l’écurie rhodanienne attend d’officialiser la pépite ghanéenne Ernest Nuamah, John Textor continue de pousser pour enrôler deux joueurs de Botafogo, Adryelson et Luca Perri. Et si on se fie à ce qui se dit en Espagne ce mardi, ce n’est pas terminé. Et pour cause, les Lyonnais pourraient aller piocher du côté du Barça.

Effectivement, selon les informations du quotidien Sport, les Rhodaniens s’intéressent à Clément Lenglet, le défenseur français du champion d’Espagne. Le joueur formé à Nancy n’est pas dans les plans de Xavi ni de la direction barcelonaise, et n’a toujours pas trouvé de point de chute cet été après un passage à Tottenham sous forme de prêt. Les Londoniens voulaient d’ailleurs le conserver, mais n’avaient pas réussi à se mettre d’accord avec leurs homologues barcelonais.

Clément Lenglet, gratuit ?

Ces derniers jours, il a aussi été question d’un retour à Séville, et les négociations sont en cours avec le club du sud de l’Espagne. L’OL veut donc s’engouffrer dans la brèche et est déjà venu aux renseignements auprès de la direction du Barça. Et les Rhodaniens pourraient enrôler le défenseur tricolore sans mettre la main à la poche, puisque le média rajoute que le Barça pourrait résilier le contrat de Lenglet.

Et ce, pour économiser son salaire. Mais les Barcelonais voudraient tout de même s’assurer un pourcentage sur la revente. L’hypothèse d’un prêt est également sur la table, mais ce n’est pas l’option numéro 1 de la direction de Joan Laporta. Ce n’est pas tout, puisque le quotidien L’Equipe indique que le Stade Rennais est aussi sur le coup. Des discussions vont avoir lieu avec le club breton, qui cherche un possible remplaçant à Arthur Theate, suivi par Leipzig. Affaire à suivre…