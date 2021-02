Arsenal : Nicolas Pépé dénonce le manque de concentration de son équipe

Ce dimanche, Arsenal recevait Manchester City dans ce qui ressemblait au choc de cette journée de Premier League. Dans cette rencontre, ce sont les hommes de Pep Guardiola qui se sont imposés grâce à un but très rapide de Raheem Sterling (2e). Un scénario qui n’a pas forcément plu à Nicolas Pépé.

Interrogé sur le début de match très moyen de son équipe au micro de RMC Sport, l’international Ivoirien (20 sélections) a avoué qu’il y avait un problème chez les Gunners. « Nous avons eu des occasions dans ce match aussi. Finalement, il y a eu ce but et puis plus rien. Nous avons des problèmes de concentration, nous devons les résoudre » a-t-il expliqué. Une frustration partagée par son entraîneur Mikel Arteta, en conférence de presse. « C'est vraiment frustrant parce qu’on en a parlé, qu’on devait sortir du bloc de manière très forte, très convaincante. On a fait le contraire et nous leur avons laissé du temps. Contre City, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas faire ça. »