Samir Nasri dévoile les 2 gros problèmes de l’OM

Après d’intenses secousses qui ont plombé l’OM ces dernières semaines, le club phocéen va un peu mieux depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de touche. Malgré la défaite 3-2 face à Monaco, les Phocéens avaient retrouvé de l’envie, de l’énergie et de la grinta grâce au coach italien. Lors de la première période face à Brighton, on a retrouvé le style de l’ancien rugueux milieu de terrain italien. Fort logiquement, Marseille menait même au score face à la formation anglaise. Mais comme en Principauté le week-end dernier, l’OM a plongé physiquement et moralement pour se faire remonter au score (2-2) dans les dernières minutes du match.

Interrogé sur Canal +, Samir Nasri, qui commentait le match OM-Brighton pour la chaine cryptée et qui a fait le buzz pour une raison inattendue, a demandé du temps et de la clémence pour le nouveau coach. « Il faut laisser du temps à Gattuso. On n’a pas le temps en une semaine d’imposer sa patte et d’avoir un style de jeu bien défini ». Mais en première période, Gattuso a su transmettre son énergie et sa grinta aux Marseillais », a expliqué l’ancien international français (41 sélections, 5 buts). Avant d’aller plus loin et de mettre le doigt là où ça fait mal. « Il y a un problème physique et aussi un problème mental. Cette équipe est malade. On a pu le voir quand Brighton a commencé à poser son jeu et à enchaîner les passes, de suite les Marseillais ont commencé à être en difficulté. » De son côté, Gennaro Gattuso a forcément identifié les maux du moment. À lui de trouver le moyen de guérir le patient olympien.