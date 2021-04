Super League : la réaction de Marcelo Bielsa

La suite après cette publicité

Ce soir, Leeds est parvenu à arracher le point du match nul face à Liverpool (1-1). Et sans surprise, Marcelo Bielsa n’a pas échappé aux questions sur la création de la Super League. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien argentin a fait preuve d’un certain réalisme au moment d’évoquer ce sujet. En clair, il n’est absolument pas surpris de voir les clubs les plus riches agir de la sorte.

« Le problème fondamental, c'est que les riches aspirent toujours à être plus riches, sans tenir compte des conséquences pour les autres. À mesure qu'ils acquièrent plus de pouvoir, ils commencent à exiger plus de privilèges sur les autres. Ce qui rend la compétition formidable, c'est la possibilité pour l'une des équipes faibles de se développer, pas de voir les grandes équipes s'affronter. Mais la logique du monde en ce moment, et donc celle du football, ce n’est pas ça. C'est que les puissants deviennent plus riches et que les faibles deviennent plus pauvres », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.