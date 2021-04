Premier League : Leeds et Liverpool se neutralisent

Alors que la planète football est secouée par la création de la Super League, la 32ème journée de Premier League nous offrait un alléchant Leeds United - Liverpool, ce lundi soir à Elland Road, afin de retourner à l'essentiel du ballon rond : le terrain. Une belle affiche entre deux formations mythiques et en forme (3 victoires de rang chacune en championnat) du Royaume de Sa Majesté seulement séparées de 7 points au coup d'envoi de cette rencontre aux enjeux importants, à savoir un retour provisoire dans le top 4 pour les Reds et la possibilité de se rapprocher des places européennes pour les Peacocks en cas de victoire. Pour ce faire, Marcelo Bielsa, notamment privé de Raphinha, alignait un 4-1-4-1 avec Meslier, Phllips ou encore Bamford. Jürgen Klopp composait lui un 4-3-3 avec Fabinho dans le cœur de la défense pour la 23ème fois cette saison, Milner dans l'entrejeu et Diogo Jota en attaque.

D'entrée, le pressing haut des hommes de Jürgen Klopp imposé à ceux de Marcelo Bielsa en disait long sur l'intensité qui allait être mise dans cette partie par les 22 acteurs. Une fois le pied mis sur le ballon, Thiago Alcantara profitait de la passivité des locaux pour allumer la première brèche d'une frappe de loin bien détournée par Meslier (5e). Le portier français voyait le danger se rapprocher de sa cage, mais quand il ne se trouvait pas sur la trajectoire du cuir (18e), il pouvait compter sur la présence de ses défenseurs (14e, 20e, 27e). De son côté, Leeds profitait des erreurs des Reds, comme sur cette relance manquée de Fabinho bien rattrapée par Alisson, qui remportait son face-à-face contre Bamford (24e). De quoi inspirer les partenaires du gardien brésilien. Quelques minutes plus tard, Jota distillait en effet une merveille de passe en profondeur à l'opposé pour casser les lignes de Leeds et trouver Alexander-Arnold sur le côté droit. Le latéral droit devançait la sortie de Meslier pour servir un Mané parfaitement placé pour conclure dans le but vide et ouvrir le score pour les visiteurs (0-1, 31e).

Leeds récompensé de ses efforts

Juste avant la mi-temps, Diogo Jota, sur une erreur de transmission des Whites, était proche de doubler la mise, mais Meslier anticipait cette fois parfaitement devant le Portugais (40e). La pause ne calmait pas les ardeurs des Reds, qui, dès le retour des vestiaires, remettaient la pression à Leeds, obligeant Meslier à se détendre (48e) puis à se jeter devant un Mané lancé (51e). Mais peu à peu, les Peacocks reprenaient confiance. Sur l'un de leurs temps forts, Milner se positionnait parfaitement pour empêcher Bamford de reprendre un ballon remisé au premier poteau (57e). Leeds, dominateur en seconde période, poussait pour égaliser, mais Harrison butait sur un très bon Alisson, après un joli numéro dans la surface (69e). Quand le Brésilien était battu, la barre empêchait de peu Bamford de marquer (75e) avant que le dernier rempart des Reds ne sorte un nouvel arrêt de grande classe devant Roberts (77e). Illan Meslier était proche d'anéantir les espoirs des siens dans le match en se trouant coup sur coup à deux reprises balle au pied puis dans les airs (79e, 80e).

Mohamed Salah, rentré en jeu à la place de Sadio Mané, voyait lui sa frappe trop écrasée fuir de peu le cadre de l'ancien Lorientais (85e). Une occasion qu'allaient regretter les partenaires de l'Égyptien. Sur un corner frappé côté droit par Harrison, Llorente lâchait un coup de tête laissant cette fois impuissant Alisson et permettant à Leeds d'égaliser (1-1, 87e). Un autre entrant, Oxlade-Chamberlain, manquait ensuite lui la balle de match pour les visiteurs et butait sur Meslier. Le tableau d'affichage ne changeait plus et les deux équipes se séparaient sur un match nul mérité, chacune d'entre elles ayant dominé pendant 45 minutes. Au classement, Liverpool (6ème, 53 points) manque l'occasion de revenir dans le top 4 et de mettre la pression à West Ham et Chelsea. Leeds United (10ème, 46 points), auteur d'une deuxième période aboutie, reste à distance des places européennes et rate l'opportunité de passer devant Arsenal.

