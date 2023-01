OM : Pape Gueye va rejoindre le Séville FC en prêt

N’étant pas un titulaire indiscutable sous les ordres d’Igor Tudor depuis le début de saison (5 titularisations sur ses 18 matches toutes compétitions confondues, 1 but et 1 passe décisive), le milieu de terrain international sénégalais Pape Gueye va changer de cap et même découvrir un nouveau championnat cet hiver. Après les deux premières divisions de l’Hexagone, le joueur de 24 ans va traverser les Pyrénées pour la péninsule ibérique.

En effet, selon nos informations, le champion d’Afrique 2021 avec les Lions du Sénégal (15 sélections) ne s’est pas entraîné ce matin avec la formation phocéenne, puisqu’il va rejoindre le Séville FC sous la forme d’un prêt. Les deux directions sont quasiment proches d’un accord pour la cession de l’ancien Havrais, qui a déjà 141 rencontres en professionnel à son actif entre le HAC et l’OM. Il ne sera que le deuxième Sénégalais à défendre les couleurs de la formation andalouse depuis Baba Diawara (34 matches, 4 buts avec le SFC).

