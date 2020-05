André Villas-Boas menace la direction de l'OM

Deuxième de Ligue 1 suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel de geler la saison, l'Olympique de Marseille peut remercier André Villas-Boas. Auteur d'un bon travail, le coach portugais a qualifié le club pour la première fois depuis la saison 2013/2014 en Ligue des Champions. Une belle performance pour le coach sous contrat jusqu'en juin 2021 qui espère continuer avec les Phocéens. Si la volonté de poursuivre la coopération semble réciproque entre les deux parties, cela ne se fera pas à n'importe quel prix. Voulant des garanties, le coach portugais n'a pas manqué de laisser un message à ses dirigeants lors d'un entretien réalisé pour RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Le plus important pour moi est de comprendre ce qu'il va se passer sur le plan structurel. Je dois comprendre plus ou moins qui seront les personnes à mes côtés, si Andoni (Zubizarreta, ndlr) et Albert (Valentin, ndlr) seront toujours des personnes avec du pouvoir ou non », a lâché le coach portugais. Vraiment en symbiose avec le directeur sportif et le chef du scoutisme, il espère pouvoir continuer à collaborer avec des personnes en qui il a confiance. Des propos qui font sans doute allusion au recrutement de Paul Aldridge en janvier dernier (qui doit aider à la vente de joueurs en Angleterre). Il avait alors mis un grand coup de pression au club et surtout à son président ne comprenant pas ce choix et l'absence d'informations à ce sujet.

André Villas-Boas veut des garanties

En difficulté sur le plan économique et dans l’œil de l'UEFA dans le cadre du Fair-play financier, l'Olympique de Marseille ne pourra pas recruter à n'importe quel prix. Si son coach en est conscient, il veut néanmoins avoir des garanties mercantiles. Soit pour se renforcer ou au moins pour ne pas perdre en compétitivité. André Villas-Boas a surtout besoin d'avoir des informations claires et précises : «comprendre où l'on va, comprendre combien on peut faire d’investissements, si le club me veut, ou s'il ne me veut pas et dans ce cas pas de problème. Juste comprendre ce type de choses claires, basiques, qui à la fin font de bons ou de mauvais projets.»

Le coach portugais a également affirmé qu'il se sentait bien à l'OM et n'avait pas l'intention d'entrer en contact avec d'autres clubs alors que quelques rumeurs commencent à voir le jour. Souhaitant s'inscrire dans la durée, André Villas-Boas ne le fera pas à n'importe quelle condition. Il a besoin de croire avant tout à la viabilité du projet marseillais : «j'ai envie de jouer la Ligue des Champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense. C'est normal pour un entraîneur de chercher de telles assurances. Je pense que Jacques-Henri (Eyraud, ndlr) aura des réponses, comme Andoni (Zubizarreta, ndlr), et Frank (McCourt, ndlr), évidemment.» Les dirigeants de l'OM sont désormais devant leurs responsabilités. Pour continuer sur un cycle vertueux, il faudra rassurer et convaincre leur entraîneur.