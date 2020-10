Les supporters de Lens entrés par effraction dans le centre d'entraînement du LOSC

Dans le football, les rivalités régionales sont fortes. Quand on parle de derbys chauds, les oppositions OL-ASSE et Montpellier-Nîmes viennent tout de suite à l'esprit. Mais l'affiche entre Lille et Lens n'est pas non plus en reste. Et à une semaine de l'échéance entre le 2e et le 3e de Ligue 1, les supporters Sang et Or semblent bouillants et ont lancé les hostilités.

En effet, selon la Voix du Nord, dans la nuit de samedi à dimanche, ils se seraient introduits par effraction au centre d'entraînement de Luchin. Principal action : le remplacement du drapeau lillois par un drapeau avec les quatre lettres de Lens, accompagnés d'une injure encore le LOSC. Selon le quotidien local, les Dogues envisageraient de déposer plainte ce lundi matin pour « intrusion et incitation à la haine » mais n'ont pas encore officiellement communiqué sur le sujet.