LOSC-Aston Villa : la polémique Dibu Martinez met le feu en Argentine

Emiliano Martinez 2-la France 0. Hier, le portier argentin était attendu de pied ferme dans l’Hexagone. Beaucoup n’avaient pas digéré, ni oublié son attitude face aux Bleus lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Chambreur et surtout très provocateur, Dibu Martinez avait fait vivre un enfer sur le terrain et en dehors aux hommes de Didier Deschamps. Après le sacre de l’Albiceleste, il avait notamment pris pour cible Kylian Mbappé lors des célébrations organisées dans son pays. Il avait par exemple défilé avec une poupée à l’effigie du Français.

Les nouvelles provocations de Dibu

Quelques mois plus tard, il avait donc été accueilli par des sifflets et des mots loin d’être sympathiques lors du gala du Ballon d’Or organisé en France. Le gardien d’Aston Villa savait donc qu’il ne serait pas très bien reçu à Lille lors du 1/4 de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Et cela a été le cas puisqu’il a été hué. Cela a eu le don de le motiver un peu plus, lui qui s’est illustré lors de la séance des tirs au but puisqu’il a stoppé les tentatives de Nabil Bentaleb et de Benjamin André (3-3 au score cumulé, 3-4 t.a.b). Victorieux, il n’a pas manqué de provoquer les supporters des Dogues.

À lire

Ce qui a fait vriller pas mal de monde, dont l’ancien de la maison lilloise Ludovic Obraniak. Sur X, il a insulté l’Argentin. « Merci le LOSC, fier de vous ! Et Martinez, mange bien tous tes morts.» Il en a d’ailleurs remis une couche durant la nuit. Comme lui, Samir Nasri, qui était le coéquipier de Dibu à Arsenal, n’a pas été tendre. «Moi, son comportement, ça m’agace parce qu’en plus, il n’était pas comme ça avant. Moi je l’ai connu très jeune à Arsenal, il était très discret. Et maintenant, ce comportement-là, c’est devenu son fonds de commerce. Tu arrêtes un tir au but, tu n’as pas besoin de chambrer le public adverse en leur disant "chut" franchement. Voilà, moi, je trouve ça quand même très limite.»

Le portier s’est défendu

Olivier Létang a également été écoeuré par le comportement du gardien des Villans. Ce dernier s’est défendu après la rencontre. «Toutes mes années passées à Arsenal, j’ai côtoyé des joueurs français. Ce sont des gens supers mais quand vous êtes à un tel niveau, il faut penser à son club et à son équipe nationale avant tout.» Puis il a ajouté : «les fans me motivent, vous savez ? Quand ils me lancent des objets dans le dos… toute ma vie, ils m’ont jeté des objets dans le dos. Et je me lève toujours. Cela me donne juste le carburant pour performer.» Critiqué de toutes parts, Emiliano Martinez compte quelques soutiens en Argentine.

En effet, la presse locale s’est mobilisée pour défendre le portier de l’équipe nationale, de nouveau attaqué en France. Olé a écrit à son sujet : «Emiliano Martínez a récidivé : il a arrêté deux penaltys, il a été sur le point d’être expulsé parce que l’arbitre a sanctionné l’un de ses gestes et, à la fin, il a célébré avec sa danse qui a fait fureur au Qatar en 2022. Tout cela s’est passé en France, où le public ne lui a pas pardonné une seule minute et l’a sifflé tout au long du match entre Aston Villa et Lille en quarts de finale de Conference League (…) La finale de la Coupe du monde Qatar 2022 a laissé une blessure ouverte en France, où tout un pays rêvait de remporter à nouveau la Coupe la plus précieuse. »

L’Argentine vole à son secours

Olé poursuit : «mais l’équipe nationale argentine a contrecarré ce désir et Emiliano Martínez, une figure de ce match, est devenu l’un des noms les plus connus. Et aussi plus « détesté » (…) El Dibu Martínez s’est habillé en héros en France et a envoyé Aston Villa en 1/2 finale.» Même son de cloche dans les colonnes de TycSports, qui a titré : "encore un spectacle de Dibu Martínez sur les tirs au but : "chut" aux Français". Le média argentin a ajouté : «Dibu a fait un show dont il est désormais coutumier. Il a essayé de distraire les tireurs (du LOSC) avec des gestes, leur a parlé, ce qui a rendu fous les milliers de supporters de l’équipe française. Une fois de plus, le gardien montre qu’il est l’un des meilleurs portiers du monde.»

De son côté, Clarin a titré : "Dibu Martínez a laissé un flot de gens en colère et indignés à Lille". La publication a ajouté : «Emiliano Martínez a non seulement démontré pour la énième fois qu’il est l’un des meilleurs gardiens du monde, mais il a encore une fois provoqué la colère des supporters français. Après les polémiques dans lesquelles il a été impliqué lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Dibu est devenu un géant dans une autre série de tirs au but et a qualifié son Aston Villa pour les demi-finales de l’UEFA Conference League. Les Lillois lui ont reproché son attitude en ronde. Et ils étaient indignés.» Emiliano Martinez ne s’est pas fait des amis en France. Mais l’Argentine est là pour voler à son secours.