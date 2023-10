Le Bayern Munich craint le pire pour Manuel Neuer

L’attente aura été interminable pour lui. Plus de 10 mois après s’être cassé la jambe en vacances au ski quelques jours seulement après l’élimination de l’Allemagne en Coupe du Monde, Manuel Neuer semble enfin apte à disputer un match de football. Pour le plus grand bonheur du Bayern Munich qui a galéré ces derniers mois sans son portier allemand. Car son retour devait se faire en fin de saison dernière. C’est ce qui avait alors poussé le club bavarois à miser sur Yann Sommer, 6 mois seulement, espérant ainsi avoir Neuer sur ce début de saison.

Mais la blessure du gardien allemand n’a pas guéri comme prévu et son absence s’est prolongée encore et encore pendant plusieurs mois. Et selon «L’Équipe», s’il a été éloigné des terrains la saison dernière, Manuel Neuer a tout de même eu pas mal de péripéties dans sa saison. Il a, en effet, eu plusieurs clashs avec son ancien coach Julian Nagelsmann mais aussi avec l’ancien président Oliver Kahn avec qui il a doucement coupé contact. Ce samedi, le gardien de 37 ans devrait faire son grand retour en match officiel face à Darmstadt. Et si c’est une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel qui s’est réjoui en conférence de presse de son retour, le Bayern Munich est aussi inquiet.

Une blessure et c’est la fin ?

Tout au long de l’été, le retour de Manuel Neuer a été reporté. La raison ? Si le joueur souhaitait vivement rejouer, son corps, lui, rechutait régulièrement et ne garantissait pas une bonne forme physique. Alors le Bayern Munich, qui a recruté le jeune espoir israélien Daniel Peretz pour ne pas envoyer Neuer sur le banc, a décidé de prendre son temps. Selon les informations de Kicker et de la presse allemande, si Manuel Neuer rechutait encore une fois avec une nouvelle blessure grave, il serait contraint de prendre sa retraite.

Depuis le début de sa carrière, l’ancien gardien de Schalke 04 a connu deux fractures du métatarse et une fracture du tibia donc. Des blessures loin d’être anodines qui ont considérablement abimé son corps. Et si selon le quotidien français, Manuel Neuer compte encore jouer trois saisons pour atteindre les 40 ans, son club étudie tous les scénarios dont une fin de carrière anticipée. À tel point que la légende allemande n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire à l’été 2024. Preuve encore une fois que la formation allemande craint le pire pour son gardien. Un premier élément de réponse sera donné ce samedi à 15h30.