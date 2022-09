Hector Bellerin nouveau latéral droit du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Hector Bellerin fait son grand retour chez lui, en Catalogne. L'arrière droit espagnol de 27 ans a été libéré de son contrat (juin 2023) par Arsenal (qui touchera 25% d'une future vente du joueur), qu'il avait rejoint depuis Barcelone en 2011. Après avoir disputé 239 matches pour le club du nord de Londres, il est de retour dans son club formateur, en quête d'un latéral droit pour palier le départ de Dani Alves.

Le FC Barcelone a communiqué la nouvelle. «Le FC Barcelone et Héctor Bellerín ont trouvé concernant la signature du contrat les unissant jusqu'au 30 juin 2023, après que le joueur a résilié son contrat avec Arsenal. Sa clause libératoire s'élève à 50 millions d'euros. Le Club annoncera prochainement les détails de la présentation du joueur. Bellerín est donc de retour au Barça, 11 ans après son départ. Il avait alors quitté la Masia pour Londres.»

Il revient, onze ans après avoir quitté la Masia

Plus dans les petits papiers de Mikel Arteta, Hector Bellerin avait passé la saison dernière en prêt du côté du Real Betis (32 matches, qualification pour la Ligue Europa). Pour rejoindre le club culé, l'Espagnol a accepté une réduction de salaire. Il a également renoncé à tout paiement qui lui était dû par Arsenal. Il a paraphé un contrat d'un an chez les culés.

Barré par la concurrence de Takehiro Tomiyasu, Cédric et Ben White à Londres, le latéral droit natif de Badalona ne devrait pas trop en souffrir au Barça. D'autant que Sergiño Dest est parti à Milan et que les trois joueurs utilisés à son poste par Xavi depuis le début de la saison (Sergi Roberto, Ronald Araujo et Jules Kounde) ne sont pas des latéraux droits de métier.