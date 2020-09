Liverpool - Arsenal : les compositions officielles

La troisième journée de Premier League offre un choc tout simplement alléchant entre d'un côté Liverpool et Arsenal. A domicile, les Reds s'organisent dans un 4-3-3 classique avec Alisson Becker comme dernier rempart. Le Brésilien est devancé par Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Fabinho est aligné en sentinelle tandis que Georginio Wijnaldum et Naby Keïta se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Mohamed Salah et Sadio Mané accompagnent Roberto Firmino en attaque.

De son côté, Arsenal mise sur un 3-4-3 séduisant avec Bernd Leno dans les cages. David Luiz, Rob Holding et Kieran Tierney composent la défense alors que les rôles de pistons sont assurés par Hector Bellerin et Ainsley Maitland-Niles. Granit Xhaka et Mohamed Elneny sont associés dans l'entrejeu. Enfin, le trio Willian, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang prend place en attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Keïta - Salah, Firmino, Mané

Arsenal : Leno - Holding, Luiz, Tierney - Bellerin, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles - Willian, Lacazette, Aubameyang