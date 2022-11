Brésil-Serbie : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Après la victoire de la Suisse face au Cameroun (1-0), en fin de matinée, c'est au tour du Brésil et de la Serbie d'entrer dans la Coupe du Monde 2022, dans le groupe G. Deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en poule lors du Mondial 2018, avec une victoire 2-0 des Auriverde. Pour ce nouvel affrontement (à suivre en direct sur FM à 20h), les équipes ont bien changé.

Côté brésilien, Alisson, Thiago Silva, Casemiro et Neymar sont toujours là, quatre ans après. Tite s'appuie sur un 4-2-3-1, dans lequel Danilo est préféré au polyvalent Eder Militão au poste de latéral droit. Lucas Paquetá est présent dans l'entrejeu alors que Vinicius Jr, Richarlison et Raphinha sont présents en plus de Neymar, chef d'orchestre. Du côté de la Serbie, sélectionneur depuis 2021, Dragan Stojković s'appuie sur 5 des 11 joueurs battus par le Brésil, à Moscou, en 2018. Un 3-4-1-1 est aligné. Le taulier et capitaine Dusan Tadic est accompagné par Sergeï Milinkovic-Savic dans le coeur du jeu. Devant, incertain avant la rencontre, Aleksandar Mitrović est titulaire en pointe.

Les compositions d'équipes :

Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro - Casemiro, Paqueta - Raphinha, Neymar, Vinicius - Richarlison

Serbie : V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Mladenovic - Tadic - Mitrovic

