Coupe du Monde 2022 : le Cameroun chute d'entrée face au réalisme froid de la Suisse

Coup d’envoi des matches du groupe G de cette Coupe du Monde 2022. En attendant l’entrée en lice des favoris brésiliens face à la Serbie (20h), le Cameroun d’Eric Maxim Choupo-Moting affrontait la Suisse de Xherdan Shaqiri. Sans surprise, l’attaquant du Bayern Munich était le fer de lance des Lions indomptables, aux côtés du Lyonnais Karl Toko Ekambi et du joueur de Brentford Bryan Mbeumo. En défense, les joueurs de Rigobert Song misaient fort sur Franck Zambo Anguissa, excellent avec le Napoli, et leur gardien André Onana. En face, les Helvètes avaient aussi de quoi espérer un bon résultat avec le Monégasque Breel Embolo (7 buts en L1), Shaqiri, Xhaka, Akanji et le bourreau de Kylian Mbappé en 2021, Yann Sommer.

Les Lions indomptables impuissants face à Sommer

Pas le temps d’avoir le traditionnel round d’observation pour ces deux formations obligées de l’emporter dans cette poule homogène, avant d’affronter la Serbie et surtout l’ogre brésilien. La Suisse a été dominatrice dès l’entame de la rencontre en monopolisant le ballon. André Onana a d’ailleurs rapidement été le joueur camerounais ayant touché le plus de ballons, les hommes de Song ayant pas mal de problèmes pour sortir le cuir. Cependant, si la Nati avait la possession, paradoxalement ce sont les Lions indomptables qui se sont procuré les occasions les plus dangereuses. À la 10e minute, Yann Sommer a mal renvoyé une tentative de Bryan Mbeumo sur Karl Toko Ekambi qui n’a pas su cadrer son tir, alors qu’Eric Maxim Choupo-Moting était seul à côté. Quatre minutes plus tard, l’attaquant du Bayern Munich aura également sa chance, mais Sommer s’est une nouvelle fois interposé (14e).

Performant, le portier helvète n’a pas eu le temps de chômer durant cette première période puisqu’après une frappe lointaine de Faï (25e), Sommer a dû s’employer sur une frappe d’Hongla dégagée en catastrophe (30e). Performant en contre, notamment avec un Choupo-Moting très précieux dans ses décrochages, le Cameroun aurait pu obtenir un penalty après un tacle non maîtrisé de Widmer sur Toko Ekambi sur un centre millimétré de Faï (35e). De leur côté, les Suisses ont dû patienter jusqu’à la 40e minute pour avoir enfin une action chaude à se mettre sous la dent avec une tête d’Elvedi sur corner. Dans le temps additionnel, Akandji a bien failli surprendre tout le monde sur corner, mais sa tête est venue flirter avec le but d’Onana (45e+1).

Le réalisme suisse

Malmenée lors des 45 premières minutes, la Suisse semblait davantage tétanisée à l’idée de perdre la rencontre. Mais c’était sans compter sur une efficacité clinique dès l’entame de la deuxième période. Souvent recherché par ses partenaires en première, Shaqiri a enfin eu l’occasion de porter le danger devant le but adverse. Et ça a fait mouche. Sur un centre parfait, Breel Embolo a eu tout le temps d’ajuster Onana pour ouvrir le score (1-0, 48e). Un but spécial pour le natif de Yaoundé qui n’a pas célébré. Une réalisation qui a fait mal aux Lions de Song.

À partir de là, les Helvètes ont pu aisément percer le rideau défensif. Dans le dur, le Cameroun a évité le pire grâce à Onana, auteur d’une parade magnifique sur un tir à bout portant de Vargas (67e). Face à une équipe nettement moins tranchante et touchée physiquement, Song a alors tenté d’injecter du sang frais avec les entrées de Vincent Aboubakar et de Georges-Kevin Nkoudou à un quart d’heure du terme. En vain. Endormis, les Lions n’ont jamais donné l’impression de pouvoir arracher le match nul. En attendant le match Brésil-Serbie (match à suivre en direct sur notre site), la Nati prend provisoirement les commandes du groupe G.

