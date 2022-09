Mathias Pogba lâche une nouvelle bombe sur son frère Paul et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L'affaire du marabout est ressortie de plus belle, alors même que l'équipe de France se trouve en plein rassemblement. Heureusement pour l'ambiance doit se dire Didier Deschamps puisque Paul Pogba n'est pas là car blessé. Sera-t-il sélectionné pour la Coupe du monde ? On peut légitimement se poser la question après les nouvelles révélations de Mathias Pogba, via des messages programmés sur les réseaux sociaux, alors qu'il est toujours en détention provisoire et mis en examen pour tentative d'extorsion sur son frère, sur les actes de sorcellerie qu'aurait commis le champion du monde sur Kylian Mbappé.

Mathias raconte comment son frère cadet en est venu à faire régulièrement appel au même marabout appelé "Ibrahim" ou "Grande" qu'il aurait rencontré via Serge Aurier. «Le tournant fut la Coupe du monde 2018 où Paul, encore plus croyant vers le sorcier qu’envers Dieu chargea le sorcier d’assurer la victoire de l’équipe de France. Le sorcier confirmera lui-même à Mam’s (Mamadou, l'homme qui est désormais soupçonné d'avoir dérobé 200 000 euros à Paul Pogba) que le travail avait déjà été effectué et c’est que là que Mam’s commença à être défrayé. Après cela, Paul continua de plus belle avec son sorcier, notamment pendant la Ligue des champions pour s’assurer que Manchester passe.»

«A la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé»

Visiblement convaincu par la méthode de son marabout avec la victoire de Bleus en Russie, Paul Pogba aurait continué, comme ce soir de 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester en 2019. Vainqueur à Old Trafford 2-0, le club français s'est complètement écroulé au retour face à une équipe très diminuée, sans Pogba exclu lors du premier match, s'inclinant 3-1. «A la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mam’s de constater que pendant ce match, Kylian ne fut que l’ombre de lui-même face à une équipe de réserve.»

Mathias Pogba poursuit. «Le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l’apprécier et être son ami. Il l’appelait souvent, on les voyait bras dessus-dessous. C’est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG si Paul venait y jouer. Cela alors que derrière son dos Paul lui faisait la sorcellerie afin de saboter ces matchs. Le même sorcier a d’ailleurs dit à Mam’s qu’il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière, sachant qu’il était payé à la tâche.» Face à toutes ces révélations, on se dit que le PSG a bien fait de ne pas aller plus loin dans sa volonté de faire venir Paul Pogba cet été.