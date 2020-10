Les compositions probables de Manchester City - Arsenal

La suite après cette publicité

Outre le derby de la Mersey, la Premier League est le théâtre d'un autre choc durant cette 5e journée. Manchester City reçoit Arsenal, une rencontre qui sera à suivre à 18h30 en live commenté sur notre site. Pas vraiment brillants en ce début de saison (3 victoires, un nul et une défaite), les Citizens ont besoin de se rassurer face à une équipe qui est elle en pleine progression depuis la prise de fonction de Mikel Arteta. Privé de De Bruyne, Guardiola doit également faire une croix sur Jesus, alors qu'Agüero, sans doute trop juste, devrait démarrer sur le banc. Sterling a des chances d'être aligné en pointe, accompagné de Torres et Mahrez, laissant un Bernardo Silva sur le banc. En défense, Ruben Dias devrait faire équipe avec Laporte.

En face, Arsenal croit en ses chances face à une équipe qui réalise son pire début de saison depuis neuf ans. Arteta est en plus l'ancien adjoint de Guardiola et pourrait trouver la clé pour battre son ancien mentor. Le coach espagnol devrait privilégier le 4-3-3 avec Bellerin et Tierney sur les côtés de la défense, et une charnière composée de David Luiz et Gabriel. On devrait assister à la première titularisation de Thomas Partey, arrivé dans les dernières minutes du mercato. L'ancien de l'Atlético sera associé à Ceballos et Saka, alors que Willian, Aubaleyang et Lacazette auront pour charge d'animer le front de l'attaque.