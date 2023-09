Le classement des buteurs européens

La suite après cette publicité

Deuxième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et après Erling Haaland la semaine dernière, nous avons un nouveau joueur qui a pris la tête de ce classement. Il est bien connu en Ligue 1, car il s’agit de Serhou Guirassy. Le buteur guinéen de 27 ans est en feu avec Stuttgart puisqu’il compte déjà 8 buts en 4 rencontres. Avec les Souabes, il s’est tout simplement offert un triplé lors de la victoire 3-1 face à Mayence.

Il devance d’une unité Kylian Mbappé qui remonte à la deuxième place. Parti sur d’énormes bases, l’attaquant tricolore affiche tout simplement 7 buts en 4 matches avec le Paris Saint-Germain. Contre Nice et malgré une défaite 3-2, il s’est offert un joli doublé qui lui permet de faire une belle remontée au classement. Juste derrière lui, le podium est complété évidemment par Erling Haaland. Pourtant buteur contre West Ham (3-1), le Norvégien glisse au classement suite aux prestations solides des concurrents. Son début de saison reste toutefois très convaincant avec déjà 7 buts en 5 matches.

Mauro Icardi et Lautaro Martinez en embuscade

Échouant juste en-dessous du podium, Mateo Cassierra arrive à la quatrième place avec 7 buts en 8 matches. Le Colombien qui a marqué contre le Rubin Kazan (3-0) perd deux places, mais reste très bien positionné. Cinquième, le Grec Vangelis Pavlidis est crédité de 6 buts en 4 matches suite à un nouveau but avec l’AZ Alkmaar contre le Sparta Rotterdam (2-0). C’est autant que Santiago Gimenez mais avec quelques minutes de moins. Sixième, le buteur mexicain du Feyenoord s’est aussi distingué contre Heerenveen (6-1). Direction la Turquie avec la septième place de Mauro Icardi. Avec 5 buts en 4 matches, le joueur de Galatasaray a encore marqué lors de la victoire 4-2 contre Samsunspor.

Huitième, son compatriote Lautaro Martinez n’a pas marqué malgré la démonstration de l’Inter Milan contre l’AC Milan (5-1). Il a préféré cette fois la tunique du passeur même si son bilan reste impressionnant avec 5 buts en 4 matches. Disputant 350 minutes comme Lautaro Martinez et disposant de statistiques identiques, Jonas Wind le rejoint à la huitième place. Le buteur danois est excellent cette saison avec Wolfsbourg où son nouveau but a permis de l’emporter contre l’Union Berlin (2-1). Enfin, la dixième place revient à Jude Bellingham. Malgré un bon match contre la Real Sociedad (2-1), le milieu du Real Madrid reste bloqué à 5 buts en 5 matches.

Juste derrière et disposant également du très bon bilan de 5 buts sur ce début de saison, on retrouve neuf autres joueurs. Ainsi, Jonathan Okita (FC Zurich), Sinan Karweina (Austria Klagenfurt), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Vincent Janssen (Antwerp), Fedor Chalov (CSKA Moscou), Anton Zabolotny (CSKA Moscou), Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Union Saint-Gilloise), Mama Baba Thiam (Kayserispor) et Maximilian Entrup (Hartberg) reste en embuscade et pourraient vite débarquer dans ce classement.

