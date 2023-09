Le classement des top buteurs européens

La suite après cette publicité

Grand retour du classement des top buteurs européens. Alors que les championnats ont doucement repris depuis quelques semaines, il était temps de faire le premier bilan hebdomadaire de la saison. On y retrouvera les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Vainqueur de ce classement l’an dernier, Erling Haaland démarre encore sur les chapeaux de roue. Le buteur norvégien de Manchester City a encore démarré fort et reste sur un triplé lors d’un festival 5-1 contre Fulham. Il affiche désormais 6 buts en 4 matches avec les Sky Blues.

Juste derrière, c’est un autre buteur d’un club qui joue en bleu ciel, il s’agit de Mateo Cassiera. Muet face au CSKA Moscou (1-1) lors du choc de ce dimanche, il affiche tout de même 6 buts en 7 matches de championnat. Il devance de justesse Kylian Mbappé qui s’installe sur le podium. L’attaquant français a encore fait parler la poudre hier soir contre l’Olympique Lyonnais lors d’une victoire 4-1. Avec un nouveau doublé, le voici désormais crédité de 5 buts en 3 matches, ce qui lui permet de se placer dans le haut de classement.

Serhou Guirassy et Lautaro Martinez en embuscade

Au pied du podium, on retrouve un visage connu de la Ligue 1 avec Serhou Guirassy. L’ancien joueur d’Amiens et Rennes, désormais à Stuttgart, sort d’un solide doublé face à Fribourg qui lui permet également d’afficher 5 réalisations en 3 rencontres. Il a disputé plus de minutes que Kylian Mbappé mais moins que Lautaro Martinez qui arrive cinquième. Le buteur argentin dispose de statistiques identiques et a vu double hier contre la Fiorentina lors d’un succès 4-0. La sixième place revient au Grec Vangelis Pavlidis, de nouveau décisif avec l’AZ Alkmaar. Son doublé contre le Vitesse Arnhem lui permet de se retrouver au même niveau que ses prédécesseurs au classement.

Septième, Santiago Gimenez, autre joueur d’Eredivisie, a su s’illustrer avec un doublé contre Utrecht (5-1) avec le Feyenoord. Il affiche désormais 5 buts en 4 matches. C’est autant que Jude Bellingham, seul milieu de terrain à figurer dans ce classement. Le jeune anglais déroule avec le Real Madrid et sa dernière réalisation a été décisive contre Getafe (2-1). L’intérim en pointe de l’attaque de l’Union Saint-Gilloise est parfaitement assuré par Dennis-Yerai Eckert Ayensa. Le buteur allemand a inscrit un penalty contre Antwerp (2-2) et dispose désormais de 5 buts en 5 matches. C’est autant que Sinan Karweina, dixième de ce classement. Le buteur allemand de l’Austria Klagenfurt a encore marqué lors du match nul des siens contre l’Austria Vienne (2-2).

Au pied de ce top 10, on retrouve Jonathan Okita (FC Zurich) et Maximilian Entrup (Hartberg) qui ont aussi marqué 5 buts mais ont disputé 6 rencontres. Derrière, on retrouve Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Mostafa Mohamed (FC Nantes), Evan Ferguson (Brighton), Bryan Mbeumo (Brentford), Kevin Behrens (Union Berlin), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Jonas Wind (Wolfsbourg), Olivier Giroud (AC Milan), Mauro Icardi (Galatasaray), Chris Bédia (Servette), Szymon Włodarczyk (Sturm Graz), Karim Konaté (Salzbourg), Nikolas Agrafiotis (Excelsior), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Vincent Janssen (Antwerp), Andreas Skov Olsen (FC Bruges), Paulinho (Sporting CP), Fedor Chalov (CSKA Moscou), Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) et Anton Zabolotny (CSKA Moscou) à 4 buts.

Le classement des tops buteurs européens