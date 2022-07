Real Madrid : Eden Hazard repositionné ?

Arrivé de Chelsea contre le somme de 115 millions d'euros en 2019, Eden Hazard n'a toujours pas disputé de saison pleine sous le maillot du Real Madrid. Mais après avoir traîné diverses blessures, le Belge semble enfin prêt à prouver à son club que ce dernier a bien fait de lui faire confiance.

Si le rôle d'ailier lui est le plus naturel, AS explique que Carlo Ancelotti compterait sur le droitier comme véritable numéro 9 en cas d'absences de Karim Benzema et de Borja Mayoral. Une position qu'il a déjà occupé au cours de son aventure londonienne, d'abord sous les ordres de Di Matteo, puis de Sarri.