Monaco : Cesc Fabregas absent contre l'OM

Avant le choc de la 14e journée de Ligue 1 entre le Paris SG et l'Olympique Lyonnais dimanche soir, une autre rencontre alléchante va avoir lieu samedi à 17h. L'Olympique de Marseille et l'AS Monaco vont en effet croiser le fer à l'Orange Vélodrome. Pour cette partie très importante, l'entraîneur du club du Rocher Niko Kovac a retenu 20 joueurs.

La suite après cette publicité

Blessés, Aleksandr Golovin et Benjamin Lecomte sont encore absents. Le milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas n'a pas non plus été convoqué par son entraîneur, à cause d'une gêne à un mollet.

Le groupe de l'AS Monaco : Majecki, Mannone - Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Caio Henrique, Disasi, Maripán, Matsima - Diop, Fofana, Gelson Martins, Matazo, Millot, Tchouameni - Ben Yedder, Geubbels, Jovetić, Pellegri, Volland