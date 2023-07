Ça brûle pour Éric Bailly en Arabie saoudite

La suite après cette publicité

L’été dernier, les supporters de l’OM se sont enflammés après l’arrivée d’Éric Bailly (29 ans) sous la forme d’un prêt. Le défenseur a vite convaincu avant de connaître plus de difficultés. Les Marseillais ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le joueur qui a retrouvé Manchester United. Mais les Red Devils n’en veulent plus et cherchent à le vendre.

Il y a quelques jours, le Mirror a expliqué qu’Al-Nassr et Al-Ettifaq étaient intéressés. Ce lundi Skysports, assure que ça va s’accélérer pour Bailly dans les prochains jours. Il va rejoindre l’un des deux clubs saoudiens certainement cette semaine. Il reste désormais à savoir lequel.

