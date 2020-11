Bayern Munich : le PSG devance le Real Madrid pour David Alaba !

La situation s'est tendue entre le Bayern Munich et David Alaba. Le gaucher, international autrichien, sera en fin de contrat en juin prochain et les discussions se sont refroidies voire rompues avec la formation bavaroise. Les négociations patinaient déjà depuis un petit moment, mais elles ont connu un pic lors que le champion d'Europe en titre a décidé de retirer son offre de quatre années supplémentaires.

La suite après cette publicité

En cause ? La gourmandise de Pini Zahavi, son agent, et, semble-t-il, de sa famille. Par conséquent, on se dirige droit vers un statu quo qui lui permettra de s'engager où il lui semble dès janvier pour la saison prochaine et gratuitement. Véritable pierre angulaire du dispositif d'Hansi Flick, Alaba a une polyvalence exceptionnelle puisqu'il peut jouer latéral gauche, défenseur central, mais aussi milieu de terrain.

Des demandes assez folles

Forcément, ce profil plaît à de nombreuses formations. Mais peu pourront se l'offrir. En effet, le gauche de 28 ans, qui a de belles années devant lui, a des demandes assez exorbitantes. Il souhaiterait, selon Kicker, 20 millions d'euros à la signature et 20 millions d'euros annuels. Ce qui n'est pas rien. Pour le média allemand, c'est pour cette raison que le Real Madrid parait un peu distancé.

C'est aussi pour cela que le Paris Saint-Germain fait figure de favori. Même si les Parisiens ont fait un marché à l'économie l'été passé, pour ce genre d'éléments, ils pourraient mettre la main au portefeuille. Chelsea est aussi en embuscade et les Blues ont déjà démontré qu'ils savaient frapper vite et fort. Et enfin, il ne faut pas totalement mettre de côté un possible retournement de situation. Scénario dans lequel il prolongerait finalement son bail en Bavière.