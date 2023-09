AS Monaco - OM : les compositions officielles

La septième journée de Ligue 1 offre un sacré duel entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille pour la première du coach Phocéen Gennaro Gattuso. À domicile, l’AS Monaco s’articule en 3-4-2-1 où Philipp Köhn officie en tant que dernier rempart. Devant lui, Wilfried Singo, Guillermo Maripan et Soungoutou Magassa constituent la charnière alors que Vanderson et Ismail Jakobs sont placés comme pistons. Youssouf Fofana et Denis Zakaria animent le double pivot. En pointe, Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun sont soutenus par Maghnés Akliouche.

De leur côté, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 où Pau Lopez occupe les cages derrière Michael Murillo, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Jonathan Clauss. Valentin Rongier et Azzedine Ounahi épaulent Jordan Veretout dans l’entrejeu. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang occupe la pointe avec Joaquin Correa et Iliman Ndiaye sur les ailes.

Les compositions

AS Monaco : Köhn – Singo, Maripan, Magassa - Vanderson, Fofana, Zakaria, Jakobs – Akliouche - Ben Yedder, Balogun

Olympique de Marseille : Lopez – Murillo, Mbemba, Gigot, Clauss – Rongier, Veretout, Ounahi – Correa, Aubameyang, Ndiaye

