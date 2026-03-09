HAC : Timothée Pembélé écarté par Didier Digard

« Aucune des équipes derrière nous paraît très dangereuse ! » Voici ce que déclarait Timothée Pembélé il y a quelques jours, à l’heure où le HAC se bat pour se maintenir dans l’élite du football français. Des propos qui n’ont visiblement pas plu à un certain Didier Digard, puisque ce dernier a décidé de sanctionner son joueur.

Attendu titulaire face à Brest - une rencontre perdue par les Ciel et Marine - Pembélé a, en effet, été écarté du groupe. « Il a eu des mots qui ne vont pas du tout avec ce que je veux diffuser », a notamment justifié son entraîneur. Pour rappel, le HAC pointe actuellement à la 14e place de Ligue 1.