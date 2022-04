Le coup de sang de CR7 enflamme l'Angleterre, lutte acharnée pour Haaland entre le Real et Manchester City

La suite après cette publicité

Le mauvais geste de CR7

En Angleterre, Manchester United se fait dézinguer par les tabloïds du pays. Hier après-midi, les Red Devils se devaient de gagner pour se rapprocher de leur objectif de fin de saison : la quatrième place. Mais c’est Everton qui a empoché les trois points en battant l’équipe de Rangnick 1-0. Cette défaite a fait exploser le vestiaire des Mancuniens. Une «disgrâce» pour The Sun. David de Gea a condamné ses coéquipiers après la défaite en qualifiant leur performance de «honteuse». Les fans de Manchester United ont scandé qu'il fallait renvoyer la famille Glazer, propriétaire de club. Le manager intérimaire Ralf Rangnick a déclaré que son équipe ne méritait pas de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champion en jouant comme elle l'a fait. Le Daily Mail parle aussi de «disgrâce» sur sa Une, en mettant en avant Cristiano Ronaldo. À la fin de la partie, le sextuple Ballon d’Or a été filmé en train de faire tomber le portable d'un supporter des Toffes. Un geste qui n’a pas du tout plus aux médias Anglais. Le Portugais s’est rapidement excusé pour ce coup de sang sur sa page Instagram.

Une guerre pour Haaland

Le Real Madrid, aussi, fait couler beaucoup d’encre en Angleterre, pour Erling Haaland. D’après le Daily Express, la possible prolongation de Mbappé au PSG pousserait la Casa Blanca a lancé une nouvelle offensive pour charmer l'attaquant norvégien. Ils veulent contrer Manchester City. «City dans une véritable lutte pour Haaland» titre le Daily Mirror. Selon le tabloïd, les Skyblues préparent déjà la riposte dans cette bataille pour le buteur de Dortmund.

Klopp encense Guardiola

Liverpool se déplace sur la pelouse de Manchester City cet après-midi. Un match crucial dans la course au titre de Premier League. En conférence de presse, le coach allemand des Reds a admis qu'il était «animé par l'ambition brûlante de faire tomber Pep Guardiola de son perchoir». «J’adore battre City» titre le Daily Star ce dimanche. Le Daily Mirror a préféré mettre les deux managers en Une avec une photo qui les rends très complices. Il faut dire que l'entraîneur de Liverpool a aussi rendu hommage à Guardiola et à son équipe en les qualifiant de «meilleurs du monde». L’espagnol, lui, a qualifié Klopp comme «le plus grand rival de sa carrière».