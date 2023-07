Bayern : Uli Hoeness en rajoute une couche dans le dossier Harry Kane

La suite après cette publicité

Le feuilleton Harry Kane se poursuit en Allemagne. Et pourtant, le Bayern Munich semble avoir une avance sur la concurrence dans ce dossier. Néanmoins, les dirigeants du club bavarois n’ont pas encore réussi à convaincre entièrement leurs homologues anglais. Alors que les négociations se poursuivent d’ailleurs avec les Spurs, le président d’honneur du Rekordmeister, Uli Hoeness, a fait une sortie remarquée dans la presse allemande. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation énerve profondément le dirigeant bavarois qui commence à s’impatienter sérieusement.

En effet, malgré l’intérêt prononcé et mutuel entre le joueur de 29 ans et la formation bavaroise, les négociations sont toujours au point mort. Dans cette perspective, Uli Hoeness a souhaité donner son avis sur ce feuilleton qui commence à trainer en longueur alors que, selon lui, l’attaquant anglais continue de clamer son amour pour le Bayern Munich. «Harry Kane a clairement signalé dans tous les entretiens que sa décision était prise. Si elle reste la même, nous l’aurons. Alors Tottenham devra plier !», a notamment confié le président d’honneur de l’équipe bavaroise à nos confrères allemands de SPORT1.

Harry Kane mérite un club de renommée internationale

Toujours aussi incisif dans ses propos, Uli Hoeness est encore allé un peu plus loin. Pour lui, Harry Kane mérite un club beaucoup plus prestigieux que Tottenham à l’image du Bayern Munich, ce qui correspondrait à la demande de l’attaquant des Three Lions. «Il veut jouer au niveau international. Tottenham n’est pas actif dans ce domaine la saison prochaine - contrairement à notre club. Il a maintenant encore la possibilité de rejoindre un top club en Europe», a lâché le président d’honneur du Rekordmeister. L’ancienne légende du club bavarois a ensuite insisté sur l’excellent rapport qu’il entretenait avec les plus proches conseillers du joueur anglais.

«Ce qui nous plaît beaucoup chez Kane, c’est que ses conseillers, c’est-à-dire son père et son frère, sont très agréables. Jusqu’à présent, ils ont toujours été très clairs sur ce qu’ils ont accepté. Et si cela reste ainsi, alors c’est bon», a conclu Uli Hoeness. S’il n’a pas visé les Spurs particulièrement dans cette dernière intervention, nul doute que les dirigeants de Tottenham ne devraient pas apprécier cette sortie. Même si les négociations s’annoncent encore longues entre les deux clubs, le message du président d’honneur du Bayern Munich est passé ! Affaire à suivre donc…