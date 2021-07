Valery Karpin est le nouveau sélectionneur de la Russie

Après un Euro 2020 raté, avec de lourdes défaites contre la Belgique (3-0) et face au Danemark (4-1) et une élimination dès la phase de poules, la Russie tente de reconstruire. Après avoir remercié Stanislav Cherchesov, en poste depuis 5 ans (57 matches, 25 victoires, 11 nuls, 21 défaites), la Fédération russe a décidé d'opter pour Valery Karpin. Ancien milieu de terrain du Spartak, de la Real Sociedad, de Valence et Vigo, et ex-international (72 sélections, 17 buts) le technicien de 52 ans évolue sur le banc du FK Rostov depuis décembre 2017.

Coach du Spartak Moscou (2009-2014), puis du Real Majorque (2014-2015), et enfin du Torpedo Armavir (2015-2016), Karpin est un adepte du 4-3-3. Pas de risque pris par Alexander Dyukov, président de la fédération russe, puisque le contrat sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 (7 matches) - avec la possibilité d'une prolongation. Au cours des six prochains mois, l'entraîneur combinera son travail en équipe nationale et en club, toujours à Rostov. «La tâche consiste à sélectionner pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir», a déclaré Valery Karpin.