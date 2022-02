OM : une défense aux abois

La suite après cette publicité

Avec l'absence de Boubacar Kamara, on s'attendait à une innovation de Jorge Sampaoli. On y a eu droit. En effet, l'Argentin, en l'absence d'un de ses éléments incontournables, suspendus, a décidé d'aligner une défense à quatre sans aucun latéral de métier. Au coup d'envoi, William Saliba et Luan Peres étaient sur les ailes quand Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi s'occupaient de l'axe central du terrain.

Ils sont quasiment tous passés à côté. Leonardo Balerdi, dribblé par Gouiri sur le premier but et trop loin de Justin Kluivert sur la deuxième réalisation des Aiglons, en a fait les frais puisqu'il a été sorti à la mi-temps. Mais tirer sur le jeune Argentin serait bien trop simple quand au moins deux autres de ses trois compères ont été en dessous de tout ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France (1-4).

Luan Peres recule encore

Commençons par William Saliba. Porté aux nues par les supporters, à raison, depuis le début de la saison, il passe souvent entre les mailles du filet lorsqu'il fait des erreurs. En première période, il fait une multitude de relances hasardeuses, notamment celle sur l'égalisation des joueurs de Christophe Galtier et il n'est pas très clair sur le dernier but, celui de Delort. Jorge Sampaoli s'est d'ailleurs exprimé sur cette titularisation : « je vous rappelle que Kamara était absent, Pape pas rentré, c'était la meilleure solution par rapport aux ailiers niçois, c'est pour cela que j'ai fait ce choix ».

Si Duje Caleta-Car est passé un petit peu au travers les gouttes hier soir, ce n'est évidemment pas le cas de Luan Peres. Constamment battu - et baladé - par Justin Kluivert, il a tellement reculé sur le troisième but niçois qu'il est probablement pas loin de Menton à l'heure où ces lignes sont publiées. Si les choix du coach marseillais ne les ont pas aidés ce soir, les défenseurs de l'OM se sont aussi compliqué la tâche tous seuls, comme des grands.