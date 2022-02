OM-Clermont : Jim Allevinah croit de plus en plus au maintien

En s'imposant sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-0), le Clermont Foot 63 a gagné pour la première fois de son histoire face aux Phocéens. Une victoire qui permet aux Auvergnats de monter à la 15e place et de s'éloigner de la zone rouge, à 6 points du barragiste Lorient. A l'issue de la rencontre, le buteur Jim Allevinah a réagi au succès important des siens au Vélodrome.

«On a fait le match parfait. On arrive à venir gagner ici sans prendre de but. Donc franchement, c'est magnifique. Contre ces équipes-là, si on veut un résultat, il faut qu'on se donne à 200%. C'est ce qu'on a montré ce soir. On est dans une bonne période, on arrive à gagner contre de grosses équipes. Il faut continuer comme ça et ce sera bénéfique pour le maintien. Mettre mon premier but au Vélodrome, c'est magnifique», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.