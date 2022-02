Ligue 1 : Clermont s'offre l'OM au Vélodrome

Marseille tombe de haut. Ce dimanche, en clôture de la 25ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est incliné face au Clermont Foot 63 (0-2) sur sa pelouse. Les choses ont d'emblée mal commencé pour les locaux. Assez rapidement, Bayo a profité d'une offrande de Zedadka, lui-même parfaitement lancé par Hountondji, pour climatiser le Vélodrome d'une belle frappe puissante croisée (0-1, 12e). Globalement dominateurs mais de manière stérile, les hommes de Jorge Sampaoli, qui décidait de maintenir sa confiance à Milik, ne se sont que peu mis en évidence avant la pause. Seuls Ünder, écœuré par un retour salvateur de Zedadka (30e), et Payet, contrarié par une superbe envolée de Djoco (38e), ont mis à mal une défense auvergnate bien compacte. Au retour des vestiaires, les Marseillais ont peu à peu accentué leur domination autour de la surface adverse.

La suite après cette publicité

Mais ils se sont heurtés à un Djoco des grands soirs. Le portier clermontois, quand il n'était pas sauvé par Gastien sur un tir à bout portant de Guendouzi (67e), a repoussé, d'une belle horizontale, un tir de Rongier (56e), avant de s'imposer devant Ünder (57e), réalisant également une belle sortie sur un centre dangereux devant ses buts (74e). Plier sans rompre, c'est ce qui a doucement mais sûrement conduit Allevinah a faire le break, en prenant le meilleur au duel aérien sur Gerson (84e), à assurer la 3ème victoire en 4 journées des joueurs de Pascal Gastien, qui prennent leurs distances sur la zone rouge. L'addition aurait même pu être plus salée sans une ultime intervention de Lopez (90e). Après deux succès de rang en Ligue 1, l'OM chute dans son antre et n'a plus qu'un point d'avance sur Nice (3ème) et quatre sur Strasbourg (4ème) au classement.