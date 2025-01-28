Burak Yilmaz est le nouvel entraîneur de Kasimpasa

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 2023 après une pige avec le Fortuna Sittard, Burak Yilmaz s’est vite reconverti en tant qu’entraîneur. Après un intérim furtif avec Besiktas, l’ancien attaquant a connu une aventure sans match à Kayserispor.

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Finalement, le natif d’Antalya a trouvé un nouveau banc ce mardi car il s’est officiellement engagé avec Kasimpasa : «Kasımpaşa a conclu un accord avec Burak Yılmaz pour le poste d’entraîneur. Nous souhaitons à notre entraîneur Burak Yılmaz et à son équipe du succès dans leur travail. Il est annoncé respectueusement pour l’information du public.»